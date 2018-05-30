€3 млн, изъятые у полковника Захарченко, исчезли

Следователи начали проверку по факту пропажи части денег, изъятых у бывшего сотрудника антикоррупционного управления МВД РФ Дмитрия Захарченко. Исчезли около €3 млн (более 200 млн рублей).

«Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что следствие собирается проверить организации и ведомства, причастные к перевозке денег Захарченко, а также условия транспортировки.

Экс-полковник МВД обвиняется в получении взяток и воспрепятствованию правосудия. С 10 сентября 2016 года он находится под стражей. При обыске у него нашли 9 млрд рублей, Генпрокуратура потребовала передать их в пользу государства. Начальника экс-полицейского уволили . Его мать и сестра покинули Россию





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