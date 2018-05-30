€3 млн, изъятые у полковника Захарченко, исчезли

Следователи начали проверку по факту пропажи части денег, изъятых у бывшего сотрудника антикоррупционного управления МВД РФ Дмитрия Захарченко. Исчезли около €3 млн (более 200 млн рублей).
«Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что следствие собирается проверить организации и ведомства, причастные к перевозке денег Захарченко, а также условия транспортировки.
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