Nord Stream 2: заморозка активов не скажется на работе компании

В компании Nord Stream 2, которая строит газопровод «Северный поток-2», подтвердили получение предписания о заморозке ее активов из-за взыскания долга с ПАО «Газпром» в пользу НАК «Нафтогаз Украины».

Официальный представитель компании Йенс Мюллер сообщил агентству ТАСС, что на ее работу по строительству «Северного потока-2» эта процедура никак не повлияет. По данным агентства, во вторник вечером швейцарские судебные приставы посетили офис компании в кантоне Цуг в рамках исполнения решения суда.

Сегодня «Нафтогаз Украины» начал процесс взыскания с компании «Газпром» $2,6 млрд долга в зарубежных судах. Такое решение ранее вынес Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма. Работа ведется в трех странах: Швейцарии, Великобритании и Нидерландах.

Главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко написал на своей странице в Facebook, что арест активов «Газпрома» начался с его акций в проектах «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Ранее сообщалось, что процесс может затронуть компании, которые строят эти газопроводы.





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