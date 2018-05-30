Латвия расследует российское вмешательство в выборы в Европе

Власти Латвии начали расследование о вмешательстве в выборы с помощью денег из России. Следствие полагает, что латвийские банки использовались российскими фондами для влияния на политику разных стран.
Как сообщает Reuters, банки Латвии могли быть посредниками. 3 высокопоставленных чиновника рассказали агентству, что речь идет, в частности, о финансировании Россией попытки госпереворота в Черногории в 2016 году, официально эта информация не подтверждается. О начале расследования Reuters сообщили министр финансов Латвии Дана Рейзниеце-Озола и глава МИД страны Эдгар Ринкевич. Последний рассказал, что в политических манипуляциях могли использоваться деньги, которые вкладывали в банки Латвии граждане России и стран СНГ, а также люди, попавшие под санкции США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос Reuters сказал, что Москва не использовала латвийские банки для вмешательства в политику других стран.
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