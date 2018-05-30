Путин назначил врио губернаторов Амурской области и Алтайского края

Президент России Владимир Путин назначил врио губернатора Амурской области Василия Орлова, а врио губернатора Алтайского края — Виктора Томенко.

С обоими чиновниками Путин сегодня провел рабочие встречи. Указы об их назначении опубликованы на сайте Кремля.

The New Times

Ранее глава Алтайского края Александр Карлин написал заявление об увольнении по собственному желанию. Бывший губернатор Амурской области Александр Козлов ранее был назначен на пост министра по развитию Дальнего Востока.

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