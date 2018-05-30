Матвиенко: Россия готова оказать помощь и поддержку семье Бабченко

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия готова помочь семье убитого журналиста Аркадия Бабченко.

«Я хочу выразить соболезнования родным Аркадия Аркадиевича Бабченко. Какую бы политическую позицию он ни занимал, как бы он ни относился к России, но это человек, который в свое время воевал за нее. Это человек, у которого осталось шесть детей, и Россия готова оказать помощь и поддержку его семье», — цитирует «Интерфакс» Матвиенко.

The New Times

При этом она отметила, что «Украина все в большей мере закрепляет за собой статус страны, где журналистам работать опасно». По ее словам, Россия обратится к международным структурам с тем, чтобы они способствовали созданию на Украине условий для безопасной работы журналистов.Аркадия Бабченко застрелили в Киеве на входе в его квартиру вечером 29 мая. СК РФ и полиция Киева возбудили уголовные дела . На Украине рассматривают 2 версии убийства — профессиональную деятельность Бабченко и его гражданскую позицию.

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