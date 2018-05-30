На месте убийства Аркадия Бабченко нашли гильзы от патронов для пистолета Макарова

В журналиста Аркадия Бабченко могли стрелять из пистолета Макарова. На месте убийства нашли 3 гильзы калибра 9 мм для этого оружия.

О найденных гильзах сообщило агентство УНН со ссылкой на полицию Киева. Журналиста застрелили на входе в его квартиру вечером 29 мая. Жена Бабченко была в это время в ванной комнате, она вызвала скорую помощь, но Аркадия не успели довезти до больницы, он скончался.

СК РФ и полиция Киева возбудили уголовные дела . На Украине рассматривают 2 версии убийства — профессиональную деятельность Бабченко и его гражданскую позицию. Полиция опубликовала фоторобот подозреваемого. На вид ему 40-45 лет, рост около 180 см, У мужчины седая борода, он был одет в джинсовую куртку, джинсы и синюю бейсболку.





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