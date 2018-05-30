Павел Чиков: будет еще много политических убийств

Будет еще много политических убийств.

Ответственности нет, зрители каналов схавают любой бред, а МИД России сделает очередное заявление за пределами базовых понятий о морали.

Предвыборный мораторий на политические уголовки снят. Уже пошли дела просто за участие в митинге (Челябинск), просто за критику главы региона (Ингушетия). «Террористические» и «диверсионные» группы создаются оперативниками ФСБ, не выходя из кабинетов. Пытки электрошокером объясняются клопами, а всякое политическое преступление отныне совершается с помощью Telegram.



По линии ФСБ, ЦПЭ МВД и СКР явно прошло указание фиксировать причастность мессенджера с террористической и преступной деятельности, к концу года такой липы нарубят на два железнодорожных состава.



Под этим соусом интернет ждут еще более суровые времена, будут отрубать ведущие соцсети, мессенджеры и глобальные сервисы. Силовики выйдут на охоту за пользователями шифрованного трафика, он явно криминализируется, тем более, что его отчетливо видно провайдерам.



Власти не скрывают, что находятся в состоянии войны, причем активных боевых действий. Любые нападки воспринимают как атаку, персональные мишени становятся героями. В тылу активничают заградотряды из числа оперов ФСБ, рубящих антикоррупционные палки на чиновниках, расхищающих бюджет во время войны. Они же ищут представителей 5 и 6 колонн.



Такие как Бабченко, другие журналисты-нонкорформисты, крымские татары, правозащитники, экологи, оппозиционные политики, антикоррупционные расследователи воспринимаются комбатантами в этой войне. Неповиновение требованиям полиции, насилие и оскорбление представителя власти, ненависть к властям расцениваются как госизмена и диверсия, подлежащие преследованию по законам военного времени.



К осени аресты станут повальными, как и политические уголовки. Ждет нас и массовое применение насилия. Лайтовые времена закончились, власти расчехлят водометы, электрощиты и газ.

Осенью 2017-го я обещал завинчивание. Оно началось.

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