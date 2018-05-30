«Нафтогаз» начал взыскание с «Газпрома» долга в $2,6 млрд

НАК «Нафтогаз Украины» начал процесс взыскания с ПАО «Газпром» долга $2,6 млрд в зарубежных судах во исполнение решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма.

Как сообщил «Интерфаксу» источник в украинском правительстве, работа ведется в Швейцарии, Нидерландах и Великобритании в рамках ст. 5 Нью-йоркской конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений.

The New Times

Ранее сообщалось, что арбитражный процесс между компаниями по транзитному контракту может затронуть акции проектных компаний морских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток 2». Речь идет о наложении обеспечительных мер на акции Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG. Стокгольмский арбитраж присудил выплату «Газпромом» «Нафтогазу» штрафа в размере $4,7 млрд по транзитному контракту. «Газпром» направил в апелляционный суд заявление о полной отмене решения. По итогам двух арбитражных споров российская компания обязана выплатить НАК $2,56 млрд.

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