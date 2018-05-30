Главу челябинского штаба Навального задержали сразу после окончания срока предыдущего ареста

Координатор штаба Алексея Навального в Челябинске Борис Золотаревский задержан. Сотрудники полиции подошли к нему на выходе из спецприемника, где он отбывал предыдущие 25 суток ареста.
Как сообщает издание Znak.com, к активисту подошли трое сотрудников центра «Э» по Челябинской области. Из спецприемника, откуда он выходил после ареста, его повезли в отдел полиции «Центральный».
5 мая главу челябинского штаба Навального арестовали на 25 суток за повторное нарушение порядка проведения публичного мероприятия на акции «Он нам не царь». 21 мая Борис Золотаревский объявил голодовку.
* «Свидетели Иеговы» - организация признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.
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