Главу челябинского штаба Навального задержали сразу после окончания срока предыдущего ареста

Координатор штаба Алексея Навального в Челябинске Борис Золотаревский задержан. Сотрудники полиции подошли к нему на выходе из спецприемника, где он отбывал предыдущие 25 суток ареста.

Как сообщает издание Znak.com, к активисту подошли трое сотрудников центра «Э» по Челябинской области. Из спецприемника, откуда он выходил после ареста, его повезли в отдел полиции «Центральный».

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29 мая в квартире, где официально проживает Золотаревский, прошел обыск. В МВД сообщили , что полиция нашла там экстремистскую литературу и свидетельство о членстве активиста в организации «Свидетели Иеговы». В правоохранительных органах заявили, что на Золотаревского могут завести дело об экстремизме.

5 мая главу челябинского штаба Навального арестовали на 25 суток за повторное нарушение порядка проведения публичного мероприятия на акции «Он нам не царь». 21 мая Борис Золотаревский объявил голодовку.

* «Свидетели Иеговы» - организация признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.





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