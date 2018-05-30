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Ответственность за исполнение антироссийских санкций могут ввести осенью

30.05.2018

Законопроект, который вводит административную ответственность за исполнение санкций, могут принять осенью 2018 года. ОБ этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Как сообщает ТАСС, Володин сказал, что рассмотрение вопроса может начаться в весеннюю сессию нижней палаты парламента. «Он будет внесен, скорее всего, в июне», — сказал спикер. По его словам, законопроект дважды направят в регионы — перед первым и вторым чтениями документа.

17 мая Госдума отложила второе чтение законопроекта об ответственности за исполнение санкций. 23 мая стало известно, что представители бизнеса хотят предложить заменить уголовное наказание на административное. Поправки, одобренные 15 мая в первом чтении, предлагали наказывать за пособничество введению антироссийских ограничений штрафами, обязательными работами и тюремным заключением.


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