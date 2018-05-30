Совет Федерации одобрил закон о контрсанкциях

Совет Федерации одобрил закон об ответных мерах на антироссийские санкции США и других стран.
Накануне документ рекомендовали принять его комитеты по экономической и социальной политике, сообщает "КоммерсантЪ".
Закон о контрсанкциях дает право президенту России запрещать или приостанавливать сотрудничество с «недружественными иностранными государствами» и компаниями, которые находятся под их юрисдикцией «прямо или косвенно». Также в документе дается право запрещать или ограничивать ввоз продукции этих организаций и их участие в госзаказе и приватизации. Изначально в проекте предполагалась возможность вводить запрет на ввоз лекарств и медтехники, но после критики от бизнеса и различных ведомств документ изменили. Теперь можно запрещать ввоз любой продукции, кроме жизненно необходимой, аналоги которой не производятся в России, и товаров для личного пользования.
22 мая Госдума одобрила законопроект в третьем, последнем чтении.
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