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Иностранных граждан хотят наказывать за участие в выборах в России

30.05.2018

Совет Федерации предлагает ввести административную и уголовную ответственность для иностранцев, участвующих в российских избирательных кампаниях в любой форме. Комиссия по защите государственного суверенитета обнаружила факты «систематического внешнего вмешательства в выборы президента РФ».

«Кампания началась давно и стала принимать выраженный характер, по крайней мере, с 2011 года. Основным источником и проводником политики вмешательства выступал Вашингтон", - говорится в материалах с тезисами специального доклада комиссии, который цитирует «Интерфакс».

В документе говорится, что члены комиссии нашли 10 направлений вмешательства в российские выборы. Это, в частности, проведение закрытых социологических исследований «в интересах зарубежных госструктур за счет иностранного финансирования», навязывание извне кандидатов в президенты, финансирование активистов, внешняя пропаганда, «вплоть до инструкций на русском языке с целью сорвать выборы». В перечень входит и публичное непризнание итогов выборов.

Также комиссия СФ указывает на «распространение клеветы на В. В. Путина» и критику политической системы. «Откровенными провокациями» в докладе называются дело Скрипаля и информация о химической атаке в Сирии.


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