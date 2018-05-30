Иностранных граждан хотят наказывать за участие в выборах в России

Совет Федерации предлагает ввести административную и уголовную ответственность для иностранцев, участвующих в российских избирательных кампаниях в любой форме. Комиссия по защите государственного суверенитета обнаружила факты «систематического внешнего вмешательства в выборы президента РФ».
«Кампания началась давно и стала принимать выраженный характер, по крайней мере, с 2011 года. Основным источником и проводником политики вмешательства выступал Вашингтон", - говорится в материалах с тезисами специального доклада комиссии, который цитирует «Интерфакс».
Также комиссия СФ указывает на «распространение клеветы на В. В. Путина» и критику политической системы. «Откровенными провокациями» в докладе называются дело Скрипаля и информация о химической атаке в Сирии.
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