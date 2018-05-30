Полиция освободила Уильяма Браудера

Сооснователя британского фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера освободили из испанской полиции. Он был задержан в Мадриде по запросу России.
Изданию ТАСС в полиции Испании сказали, что ордер на арест не имел юридической силы. О своем задержании Уильям Браудер сообщил сегодня утром в Twitter.
Сооснователь фонда инициировал принятие в США и Канаде «актов Магнитского» — законов, запрещающих въезд россиянам, причастным к нарушениям прав человека в России и других странах.
Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram
Читайте также:
Убит журналист Аркадий Бабченко
«Приоритет для Путина — сохранение баланса между кланами»
Друзьям Навального воли не дают