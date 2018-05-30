Полиция освободила Уильяма Браудера

Сооснователя британского фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера освободили из испанской полиции. Он был задержан в Мадриде по запросу России.

Изданию ТАСС в полиции Испании сказали, что ордер на арест не имел юридической силы. О своем задержании Уильям Браудер сообщил сегодня утром в Twitter.

В декабре 2017 года в России сооснователя Hermitage Capital заочно приговорили в 9 годам колонии за преднамеренное банкротство. Также суд постановил взыскать с него и партнера по фонду Ивана Черкасова более 4 млрд рублей в счет потерпевших — трех отделений ФНС по Москве. В 2013 году суд заочно приговорил Браудера к 9 годам колонии за уклонение от налогов.

Сооснователь фонда инициировал принятие в США и Канаде «актов Магнитского» — законов, запрещающих въезд россиянам, причастным к нарушениям прав человека в России и других странах.





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