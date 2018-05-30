Интернет-провайдеры с лета поднимут цены из-за «пакета Яровой»

Российские интернет-провайдеры поднимут цены на свои услуги из-за исполнения «закона Яровой». В среднем подорожание составит 8-10%.
Как пишет «КоммерсантЪ», первым о повышении абонентской платы за свои услуги из-за «пакета Яровой» объявил петербургский провайдер ООО «Телекомпас» (бренд «Комфортел»). Цены поднимутся с 1 июля на 8%. Компания оценила свои затраты для исполнения закона в 60 млн рублей, которые пойдут на закупку оборудования для хранения информации. Разработчик «МФИ Софт» предлагает хранилище объемом 10 Гбит сплошной полосы за 37 млн рублей, компании нужно 2 таких хранилища. Повышение цен сможет компенсировать затраты в течение 5 лет.
В пресс-службе «Ростелекома» изданию сказали, что расходы на исполнение «закона Яровой» в бюджет компании пока не заложены, так как до сих пор нет нормативных документов, которые бы четко описывали требования к технике. Ранее оператор МТС оценивал свои затраты в 60 млрд рублей за 5 лет, «Вымпелком» — в 45 млрд рублей, «Мегафон» — в 40 млрд рублей.
«Закон Яровой» обязывает операторов связи с 1 июля 2018 года хранить записи всех телефонных разговоров, смс-сообщения, аудио, видео и другие файлы, которыми обмениваются российские пользователи. Переговоры и смс должны храниться 6 месяцев, сообщения, переданные через интернет — 30 дней. В течение 5 лет операторы должны ежегодно увеличивать емкость хранилищ на 15%.
Участники рынка с момента обсуждения «пакета Яровой» говорили о том, что расходы лягут на плечи абонентов. В феврале 2018 года Аркадий Дворкович просил операторов не повышать цены более чем на 5%. В январе сообщалось, что правительство смягчит закон и, возможно, перенесет срок его вступления в силу.
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