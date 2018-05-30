Суд ограничил Серебренникову срок ознакомления с делом

Кирилл Серебренников по решению суда должен ознакомиться с материалами дела до 19 июля, адвокаты просили дать срок до 1 августа.
Басманный суд Москвы ограничил до 19 июля срок ознакомления с материалами дела режиссеру Кириллу Серебренникову, обвиняемому в хищении бюджетных средств, передает «Дождь». Адвокаты просили продлить срок до 1 августа, следствие настаивало на ограничении срока до 29 июня, а прокуратура — до 19 июля.
Кирилл Серебренников и другие фигуранты дела обвиняются в хищении 133 млн руб. бюджетных средств, выделенных на проект «Платформа».
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