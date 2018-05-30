Суд ограничил Серебренникову срок ознакомления с делом

Кирилл Серебренников по решению суда должен ознакомиться с материалами дела до 19 июля, адвокаты просили дать срок до 1 августа.

Басманный суд Москвы ограничил до 19 июля срок ознакомления с материалами дела режиссеру Кириллу Серебренникову, обвиняемому в хищении бюджетных средств, передает «Дождь». Адвокаты просили продлить срок до 1 августа, следствие настаивало на ограничении срока до 29 июня, а прокуратура — до 19 июля.

Защищающий Серебренникова адвокат Дмитрий Харитонов в ходе заседания заявил, что ознакомиться с делом за такой срок, которое пытается установить следствие, невозможно. Он также выступил против срока до 19 июля. Следователь заявил, что с марта Серебренников ознакомился с 76 томами дела и еще не приступил к вещдокам. По его словам, «в совокупности было затрачено 8 часов 12 минут при условии выделения для данной процедуры 400 часов рабочего времени».

Кирилл Серебренников и другие фигуранты дела обвиняются в хищении 133 млн руб. бюджетных средств, выделенных на проект «Платформа».



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