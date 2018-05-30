Apple блокирует обновления Telegram для своих пользователей

Пользователи Apple не получают обновления мессенджера Telegram с середины апреля. Компания их блокирует.
Об этом сообщается на сайте Telegram в разделе «часто задаваемые вопросы». Там отмечается, что пользователи Android продолжают получать обновления, в том числе их последнюю версию, которая касается правил ЕС по работе с персональными данными, из-за которых все крупные интернет-сервисы обновили свою политику конфиденциальности.
По словам главы РКН Александра Жарова, компания может полностью удалить приложение из магазина, ограничить его функции либо ограничить доступ к нему конкретно в России. Говоря об уже имеющемся подобном опыте, Жаров привел в пример сервис LinkedIn и онлайн-рацию Zello.
Telegram начали блокировать в России по решению суда с 16 апреля 2018 года. Администрация мессенджера не предоставила ФСБ ключи для расшифровки переписок пользователей.
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