Уильям Браудер арестован в Мадриде

Сооснователь фонда Hermitage Capital Уильям Браудер, заочно приговоренный российским судом за совершение финансовых преступлений, арестован в Мадриде по запросу России.«Меня только что арестовали в Мадриде испанские полицейские по ордеру российского Интерпола. Прямо сейчас мы едем в полицейский участок», — написал Браудер в Twitter, передает «Интерфакс».
Уильяма Браудера Тверской суд Москвы заочно приговорил в России к девяти годам колонии за преднамеренное банкротство 29 декабря 2017 года. Суд также постановил взыскать с Браудера и его партнера по фонду Ивана Черкасова более 4 млрд руб. в счет потерпевших — трех отделений управления Федеральной налоговой службы по Москве.
В 2013 году суд заочно приговорил Браудера к 9 годам колонии общего режима за уклонение от налогов. По этому же делу виновным был признан юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский. Дело в отношении Магнитского было прекращено в связи с его смертью в СИЗО.
Браудер инициировал принятие в США и Канаде «актов Магнитского» — законов, запрещающих въезд россиянам, причастным к нарушениям прав человека в России и других странах.
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