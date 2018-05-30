К дому Аркадия Бабченко люди приносят цветы

С утра 30 мая к дому, где жил застреленный накануне журналист Аркадий Бабченко, люди приносят цветы.Об этом сообщает корреспондент ТАСС. С соседями работает полиция — сотрудники правоохранительных органов опрашивают соседей журналиста, а также останавливают выезжающие со двора дома автомобили, записывают номера и имена владельцев.
В Москве ночью люди пришли почтить память Аркадия Бабченко у мемориала памяти политика Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту.
Аркадия Бабченко застрелили в спину на пороге квартиры в Киеве вечером 29 мая. Уголовные дела возбуждены в России и Украине. К тщательному расследованию убийства призвали различные российские и международные организации. Украинские и российские политики взаимно говорят об ответственности Москвы и Киева.
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