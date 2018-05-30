Губернатор Алтайского края Александр Карлин подал в отставку

Глава Алтайского края Александр Карлин написал заявление об отставке.

Губернатор может объявить об уходе сегодня, 30 мая, на специальном заседании правительства, сообщил Тайге.инфо источник в региональной администрации. В качестве одного из вероятных преемников Карлина называют замминистра строительства РФ Андрея Чибиса.

The New Times

В марте лишь 64% избирателей Алтайского края проголосовали за Владимира Путина, тогда как один из лучших результатов в регионе поучил коммунист Павел Грудинин.

Читайте также:

Убит журналист Аркадий Бабченко

«Приоритет для Путина — сохранение баланса между кланами»

Друзьям Навального воли не дают

От фейка до Фэка

Сбитый Боинг: кто виноват