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Губернатор Алтайского края Александр Карлин подал в отставку

30.05.2018

Глава Алтайского края Александр Карлин написал заявление об отставке.

Губернатор может объявить об уходе сегодня, 30 мая, на специальном заседании правительства, сообщил Тайге.инфо источник в региональной администрации. В качестве одного из вероятных преемников Карлина называют замминистра строительства РФ Андрея Чибиса.

В марте лишь 64% избирателей Алтайского края проголосовали за Владимира Путина, тогда как один из лучших результатов в регионе поучил коммунист Павел Грудинин. 

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