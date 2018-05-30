Для снятия санкций Дерипаска должен сократить до 40% долю в En+

Олег Дерипаска должен снизить свою долю в En+ до 40% — такое условие для снятия с компании санкций озвучили в Минфине США.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Ранее Минфин говорил, что Дерипаска, владеющий 66% акций En+, должен снизить долю значительно ниже 50%.
Дерипаска входит в группу российских бизнесменов и компаний, имеющих связи с президентом Владимиром Путиным, которые 6 апреля попали по санкции США из-за за предполагаемого вмешательства Кремля в президентские выборы 2016 года.
Дерипаска для вывода компании из санкционного списка согласился на сокращение своей доли до уровня менее 50%, вышел из совета директоров «Русала» и не стал выдвигать туда своих прежних представителей. Сообщалось также, что бизнесмен может разорвать акционерное соглашения в «Русале».
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