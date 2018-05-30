Постпред РФ при ООН отказался признать итоги расследования крушения MH17

Россия не может принять «беспочвенных выводов» Совместной следственной группы о причастности России к крушению малайзийского Boeing на востоке Украины, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности.«Мы подтверждаем нашу готовность оказывать всевозможное содействие по-настоящему транспарентному и независимому расследованию и не можем принять беспочвенных выводов ССГ. Учитывая то, какими дурными методами работают сегодня отдельные государства, мы можем доверять только тем расследованиям, полноправным участником которых является Россия», — цитирует ТАСС дипломата.
24 мая международная следственная группа заявила, что ЗРК «Бук», с помощью которого был сбит самолет, был доставлен из 53-й бригады ПВО России. Нидерланды и Австралия заявили, что Россия несет ответственность за развертывание «Бука». Команда независимых журналистов-расследователей заявила, что переброской ЗРК с территории России занимался офицер ГРУ Олег Иванников. В министерстве обороны России отвергли версию следователей о том, что ракета комплекса «Бук», сбившая пассажирский самолет, принадлежала российской армии.
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