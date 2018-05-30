В отношении Бориса Минца ведется доследственная проверка

В отношении российского бизнесмена Бориса Минца, который на днях вместе с семьей переехал в Лондон, проводится доследственная проверка.

Как пишут «Ведомости», Следственный комитет проводит проверку по заявлению предправления банка «ФК Открытие» Михаила Задорнова, касающемуся О1 Group Бориса Минца. Вероятно, речь идет об эпизоде с появлением на балансе «ФК Открытие» облигаций «О1 груп финанс», SPV-компании О1 Group, говорит один из собеседников издания. В августе 2017 года, незадолго до санации «ФК Открытие», «О1 груп финанс» разместила два выпуска облигаций — на 25 млрд и 40 млрд руб. За счет полученных денег были погашены кредиты структур О1, в том числе перед «ФК Открытие» – примерно на 30 млрд руб. «ФК Открытие» подавал иск в Арбитражный суд Москвы с просьбой признать недействительными ряд сделок между ним и структурами О1, а также досрочные расторжения кредитных договоров и возврат средств структурами О1. В материалах дела говорилось, что «из-за согласованных действий» ответчиков банк потерял более 30 млрд руб. обеспечения: на балансе банка вместо кредитов с залогами появились необеспеченные бонды «О1 груп финанс».

The New Times

По ним объявлен дефолт — компания не смогла выкупить по оферте бумаги на 13,9 млрд руб. 3/4 из этого выпуска находится у «ФК Открытие», писала в отчете «О1 груп финанс». Компания пыталась реструктурировать их, но безуспешно. Ранее сообщалось, что Минц с семьей уехал в Лондон из-за «напряженной ситуации». Сейчас Минцы ведут переговоры о продаже своего основного актива — O1 Properties.

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