В отношении Бориса Минца ведется доследственная проверка

В отношении российского бизнесмена Бориса Минца, который на днях вместе с семьей переехал в Лондон, проводится доследственная проверка.
Как пишут «Ведомости», Следственный комитет проводит проверку по заявлению предправления банка «ФК Открытие» Михаила Задорнова, касающемуся О1 Group Бориса Минца. Вероятно, речь идет об эпизоде с появлением на балансе «ФК Открытие» облигаций «О1 груп финанс», SPV-компании О1 Group, говорит один из собеседников издания. В августе 2017 года, незадолго до санации «ФК Открытие», «О1 груп финанс» разместила два выпуска облигаций — на 25 млрд и 40 млрд руб. За счет полученных денег были погашены кредиты структур О1, в том числе перед «ФК Открытие» – примерно на 30 млрд руб. «ФК Открытие» подавал иск в Арбитражный суд Москвы с просьбой признать недействительными ряд сделок между ним и структурами О1, а также досрочные расторжения кредитных договоров и возврат средств структурами О1. В материалах дела говорилось, что «из-за согласованных действий» ответчиков банк потерял более 30 млрд руб. обеспечения: на балансе банка вместо кредитов с залогами появились необеспеченные бонды «О1 груп финанс».
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