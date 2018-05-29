СК РФ и полиция Киева возбудили дела об убийстве Аркадия Бабченко

Следственный комитет РФ и полиция Киева возбудили уголовные дела об убийстве журналиста Аркадия Бабченко. Вечером 29 мая его застрелил неизвестный в украинской столице.

Полиция Киева завела уголовное дело по статье «Умышленное убийство», об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника ведомства Андрея Крищенко.

сообщении на сайте СК РФ говорится о том, что в последние годы на территории Украины были убиты несколько известных россиян, в том числе журналист Павел Шеремет и бывший депутат Госдумы Денис Вороненков. «Следственный комитет не намерен оставлять без внимания жестокие преступления в отношении граждан России», — отмечается там.

Журналисту выстрелили в спину, когда он находился в своей квартире в Киеве. Жена Аркадия в тот момент была дома, она вызвала скорую помощь, но до больницы его не успели довезти. Первым о стрельбе сообщил заместитель гендиректора телеканала ATR Айдер Муждабаев. Начальник управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что основной версией убийства полиция считает профессиональную деятельность журналиста.

Аркадий Бабченко работал в «Московском комсомольце», «Новой газете», сотрудничал с The New Times и другими изданиями. В феврале 2017 года он переехал в Прагу, после в Киев, где вел передачу на телеканале ATR.