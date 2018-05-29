В Киеве застрелили Аркадия Бабченко

В Киеве вечером 29 мая неизвестный застрелил журналиста Аркадия Бабченко.О стрельбе заявил заместитель гендиректора телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев. По информации источника издания «Обозреватель» до больницы Бабченко не довезли, он скончался в машине скорой помощи. Официального подтверждения этой информации нет. Информацию о смерти Бабченко подтвердил «Эху Москвы» украинский депутат Антон Геращенко.
В МВД Украины сообщили, что в Киеве убили гражданина России 1977 года рождения, который был «ведущим одного из телеканалов».
Бабченко работал в «Московском комсомольце», «Новой газете», сотрудничал с The New Times и другими изданиями. В феврале 2017 года он переехал в Прагу, после в Киев, где вел передачу на телеканале ATR.