Европейский университет обжаловал отказ в выдаче лицензии

Представители Европейского суда в Санкт-Петербурге подали жалобу на решение Арбитражного суда Москвы. Инстанция ранее отказалась признать недействительным акт проверки, на основании которого вузу не выдали лицензию.

Как сообщает ТАСС, жалоба подана в Девятый арбитражный суд Москвы. Пока он не принял ее к производству.

Европейский университет в Санкт-Петербурге остался без лицензии в июле 2017 года, добровольно сдав ее в Рособрнадзор после судебных разбирательств с ведомством. Документы на получение новой лицензии вуз подавал трижды и каждый раз получал отказ. Сначала в ведомстве заявили, что документы не соответствуют государственным стандартам, потом назначили проверку, в ходе которой составили акт с недочетами университета, в третий раз основанием для отказа стало заключение МЧС о необходимости переоборудовать серверные шкафы. Представители вуза говорят, что на момент подачи документов этого заключения не было.

Представители университета попытались оспорить акт МЧС в суде, но там отказались удовлетворить требования вуза.





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