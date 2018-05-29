Европейский университет обжаловал отказ в выдаче лицензии

Представители Европейского суда в Санкт-Петербурге подали жалобу на решение Арбитражного суда Москвы. Инстанция ранее отказалась признать недействительным акт проверки, на основании которого вузу не выдали лицензию.
Как сообщает ТАСС, жалоба подана в Девятый арбитражный суд Москвы. Пока он не принял ее к производству.
Представители университета попытались оспорить акт МЧС в суде, но там отказались удовлетворить требования вуза.
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