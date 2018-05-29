Close

Европейский университет обжаловал отказ в выдаче лицензии

29.05.2018

Представители Европейского суда в Санкт-Петербурге подали жалобу на решение Арбитражного суда Москвы. Инстанция ранее отказалась признать недействительным акт проверки, на основании которого вузу не выдали лицензию.

Как сообщает ТАСС, жалоба подана в Девятый арбитражный суд Москвы. Пока он не принял ее к производству.

Европейский университет в Санкт-Петербурге остался без лицензии в июле 2017 года, добровольно сдав ее в Рособрнадзор после судебных разбирательств с ведомством. Документы на получение новой лицензии вуз подавал трижды и каждый раз получал отказ. Сначала в ведомстве заявили, что документы не соответствуют государственным стандартам, потом назначили проверку, в ходе которой составили акт с недочетами университета, в третий раз основанием для отказа стало заключение МЧС о необходимости переоборудовать серверные шкафы. Представители вуза говорят, что на момент подачи документов этого заключения не было.

Представители университета попытались оспорить акт МЧС в суде, но там отказались удовлетворить требования вуза.


Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram

Читайте также:

Дмитрий Рогозин как зеркало ОПК 

«Приоритет для Путина — сохранение баланса между кланами» 

Друзьям Навального воли не дают 

От фейка до Фэка 

Сбитый Боинг: кто виноват 

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.