Илья Яшин: я сделал все, что мог

Друзья, я сделал все, что мог.

Убеждал, агитировал, шел на уступки, соглашался на компромиссы — все ради того, чтобы демократы провели праймериз и выбрали единого кандидата в мэры Москвы.



Но нет.



1. Казалось бы, очевидно: праймериз выгодны нам всем. Красивый старт избирательной кампании, широкое вовлечение сторонников, сплочение сил вокруг победителя и уважение к проигравшим, которые входят в команду единого кандидата в мэры. И для Собянина непростая ситуация — попробуй-ка отказать в регистрации конкуренту, который идет с такой поддержкой.



2. Однако переговоры с «Яблоком» окончились ничем. Еще в апреле мы вели консультации с участием Митрохина и вроде бы вполне конструктивно. Договорились, что старые обиды пора забыть. Мы приняли его позицию, что единый кандидат должен идти от «Яблока», он согласился, что для участия в партийных праймериз надо пригласить и Гудкова, и меня. А потом яблочники внезапно утвердили правила, которые поставили формальный запрет на мое участие в праймериз. Итог: внутрипартийный междусобойчик, где голосуют около 1 тысячи человек.



3. Переговоры с Гудковым окончились, так по сути и не начавшись. Месяц назад я вроде бы договорился с главой его штаба о праймериз, но потом они внезапно передумали. Сказали мне: будем выдвигаться в любом случае. Разные уважаемые люди пытались усадить нас за стол переговоров, но Дима каждый раз избегал обсуждения.



4. Вместо настоящих праймериз, Гудков предложил мутную схему с трехтуровым голосованием. Сначала, мол, голосуют мундепы, потом избиратели — если ничья, то победителя определяет круглый стол «демократических старейшин». То есть избиратели выбирают одного кандидата, а мундепы и партийные функционеры утверждают другого. Что это такое? Просто неуважение к людям.

5. Вчера я предпринял последнюю попытку договориться и публично обратился к Гудкову с предложением провести настоящие праймериз. В ответ — поток обиды. Дмитрий искренне уверен, что все должны поддержать его просто по факту. Но так не бывает: если ты боишься проиграть и не готов открыто конкурировать даже с союзниками, то как будешь противостоять Собянину на реальных выборах?

6. Я, конечно, разочарован позицией «Яблока» и Гудкова. Но при этом в одностороннем порядке беру на себя публичные обязательства воздержаться от критики в их адрес, пока идет избирательная кампания. Мой оппонент — Сергей Собянин.

7. Приношу извинения сторонникам за то, что мои усилия по организации праймериз не увенчались успехом и нам придется конкурировать не только с «Единой Россией», но и друг с другом.

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