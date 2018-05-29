Джордж Сорос предсказал миру новый финансовый кризис

Миллиардер Джордж Сорос считает, что в будущем миру грозит новый финансовый кризис. По его словам, Европе предстоит столкнуться «с неизбежной угрозой».

Свое заявление Джордж Сорос сделал на выступлении в Париже, пишет Bloomberg. По его мнению, к глобальным экономическим проблемам может привести рост курса доллара и бегство капитала с развивающихся рынков. Также к кризису может привести прекращение ядерной сделки с Ираном и «разрушение трансатлантического альянса Евросоюза и США». Это может вызвать, в том числе, девальвацию валют многих развивающихся стран, считает бизнесмен.

Также к негативным явлениям Сорос отнес «территориальную дезинтеграцию», приведя в пример Brexit, и напомнил о кризисе беженцев в Европе и политику экономии, которые, по его словам, привели во власть популистов.

«Все, что может пойти не так, пошло не так», — заявил Сорос, отметив, что Европе угрожает реальная опасность. Bloomberg пишет, что столь резкие оценки от миллиардера объясняются ростом доходности облигаций в Еврозоне и проблемами в развивающихся странах, которые пытаются сдержать последствия неустойчивой инфляции. По мнению бизнесмена, Европа должна разработать и профинансировать «план Маршалла» для Африки, который может уменьшить миграционное давление. Его реализация оценивается в €30 млрд. Также Сорос предлагает радикально трансформировать ЕС, в том числе отказаться от обязательного присоединения стран-участниц к еврозоне.





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