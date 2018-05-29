Яшин: на выборах мэра Москвы не будет единого демократического кандидата

Глава Красносельского округа Москвы Илья Яшин заявил о провале организации демократических праймериз. По его словам, единого кандидата от демократов на выборах мэра столицы не будет.

Об этом политик написал на своей станице в Facebook. Яшин извинился перед сторонниками и заявил, что его коллеги не готовы к открытой конкуренции и «боятся проиграть».

Как пишет «КоммерсантЪ», накануне Илья Яшин предложил бывшему депутату Госдумы Дмитрию Гудкову согласиться на проведение праймериз, на котором определилось бы, кто из них будет в итоге участвовать в выборах мэра в Москве. В ответ он получил «поток обиды» и «мутную схему, …где избиратели выбирают одного кандидата, а мундепы и партийные функционеры утверждают другого». Гудков в интервью изданию назвал претензии Яшина ультиматумом и сказал, что предложил схему с голосованием в 3 тура.

По результатам переговоров с партией «Яблоко» также не удалось организовать праймериз. Илья Яшин остался недоволен внутренним голосованием «Яблока». «Яблочники внезапно утвердили правила, которые поставили формальный запрет на мое участие в праймериз. Итог: внутрипартийный междусобойчик, где голосуют около 1 тысячи человек», — сказал политик.

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