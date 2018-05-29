Яшин: на выборах мэра Москвы не будет единого демократического кандидата

Глава Красносельского округа Москвы Илья Яшин заявил о провале организации демократических праймериз. По его словам, единого кандидата от демократов на выборах мэра столицы не будет.
Об этом политик написал на своей станице в Facebook. Яшин извинился перед сторонниками и заявил, что его коллеги не готовы к открытой конкуренции и «боятся проиграть».
По результатам переговоров с партией «Яблоко» также не удалось организовать праймериз. Илья Яшин остался недоволен внутренним голосованием «Яблока». «Яблочники внезапно утвердили правила, которые поставили формальный запрет на мое участие в праймериз. Итог: внутрипартийный междусобойчик, где голосуют около 1 тысячи человек», — сказал политик.
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