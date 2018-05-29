Алексея Малобродского госпитализировали

Бывший директор «Гоголь-центра» и фигурант дела «Седьмой студии» Алексей Малобродский попал в больницу. Его госпитализировали в кардиологический центр имени Мясникова.
О госпитализации изданию «КоммерсантЪ» сообщила адвокат Малобродского Ксения Карпинская в Басманном суде Москвы. Сегодня там рассматривается вопрос об ограничении срока ознакомления с материалами дела.
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