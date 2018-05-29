Алексея Малобродского госпитализировали

Бывший директор «Гоголь-центра» и фигурант дела «Седьмой студии» Алексей Малобродский попал в больницу. Его госпитализировали в кардиологический центр имени Мясникова.

О госпитализации изданию «КоммерсантЪ» сообщила адвокат Малобродского Ксения Карпинская в Басманном суде Москвы. Сегодня там рассматривается вопрос об ограничении срока ознакомления с материалами дела.

В прошлый раз Алексей Малобродский попал в больницу 10 мая прямо из зала суда. После этого его отпустили под подписку о невыезде. Он и другие фигуранты дела «Седьмой студии», в том числе режиссер Кирилл Серебренников, обвиняются в хищении 133 млн руб. из бюджета, выделенных на проект «Платформа».





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