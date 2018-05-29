Повредившего картину Репина в Третьяковке арестовали

Замоскворецкий суд Москвы принял решение об аресте Игоря Подпорина, который повредил картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» в Третьяковской галерее. Мужчина пробудет под стражей до 26 июля.

Как передает ТАСС, Подпорин признал свою вину. Его адвокат планирует обжаловать решение суда — защита просила поместить Подпорина под домашний арест.

25 мая мужчина столбиком ограждения разбил стекло , которое защищало картину «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», и осколками повредил полотно. В полиции сообщили, что мужчина решил повредить картину «из-за недостоверности изображенных на полотне исторических фактов».

Возбуждено уголовное дело по статье «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия», санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.





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