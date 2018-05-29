Фигурант дела «26 марта» начал голодовку в поддержку Олега Сенцова

Станислав Зимовец, осужденный по делу о протестах 26 марта 2017 года, начал бессрочную голодовку в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова.

Как сообщает «Медиазона» со ссылкой на адвоката правозащитной группы «Агора» Светлану Сидоркину, Зимовец начал голодовку 28 мая. Он поддерживает Сенцова, который держит свою голодовку с 14 мая, и его требование освободить всех 64 украинских политических заключенных, отбывающих сроки в России. 24 мая голодовку в поддержку Сенцова также объявил украинский военный Александр Шумаков, арестованный по обвинению в участии в запрещенной в России организации «Правый сектор»*

Кроме того, сегодня об акции в поддержку Олега Сенцова сообщили украинские активисты движения Save Oleg Sentsov. Она пройдет 1 и 2 июня. Организаторы говорят, что акция приурочена к ЧМ-2018 и обещают «выставить красную карточку режиму Путина».

Олега Сенцова задержали в Крыму в 2014 году. В августе 2015 года суд признал его, а также анархиста Александра Кольченко, виновными в создании террористического сообщества и в подготовке терактов. Сенцов получил 20 лет лишения свободы, Кольченко — 10 лет. 14 мая 2018 года Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку. Он потребовал освобождения всех украинских политзаключенных в России.

Станислав Зимовец в июле 2017 года был осужден на 2,5 года колонии общего режима. Его признали виновным по статье «насилие в отношении представителя власти» — по мнению следствия, Зимовец во время протестов 26 марта на Пушкинской площади в Москве бросил кусок кирпича в командира ОМОН. Активист не признал вину, так как не целился в полицейского намеренно и вообще сомневается, что попал в него.

Александр Шумков служил в ВС Украины стрелком батальона охраны. По данным правозащитного центра «Мемориал», он участвовал в Евромайдане, а в 2014 году был охранником лидера «Правого сектора»* Дмитрия Яроша, после чего ушел служить в ВСУ. В августе 2017 года он пропал, а потом оказался в России. 23 мая 2018 года суд Брянска продлил его арест до 6 июля.

*«Правый сектор» — организация признана экстремистской и запрещена в России.

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