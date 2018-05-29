Грузия собирается разорвать дипломатические отношения с Сирией

МИД Грузии начинает процедуры по разрыву дипотношений с Сирией из-за того, что та признала независимость Южной Осетии и Абхазии.

В заявлении на сайте МИДа Грузии говорится, что Сирия приняла это решение «в результате манипуляций со стороны Российской Федерации». «Этим действием режим Асада поддержал осуществленную РФ военную агрессию против Грузии», — сообщается в заявлении. Ведомство призвало международное сообщество отреагировать на эти действия.

Ранее сегодня МИД Южной Осетии сообщил о взаимном признании и установлении дипломатических отношений с Сирийской Арабской Республикой. О таком же соглашении говорится в письме президента Абхазии, которое цитирует «Интерфакс».

Южная Осетия и Абхазия объявили независимость в 2008 году, после конфликта на границе с Грузией. Их признали пять стран: помимо Сирии это Россия, Никарагуа, Науру и Венесуэла.





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