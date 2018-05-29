Дмитрий Артюхов назначен врио губернатора ЯНАО

Президент РФ Владимир Путин на рабочей встрече с Дмитрием Артюховым сообщил о решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа.

Указ о назначении опубликован на сайте Кремля. Артюхов назначен в связи с досрочным прекращением полномочий Дмитрия Кобылкина, который перешел в правительство и возглавил Минприроды.

The New Times

Артюхов родился 17 февраля 1988 года. Окончил Тюменский государственный университет со специальностью магистр экономики и аспирантуру Тюменского государственного университета по специальности экономика и управление народным хозяйством. Получил степень МВА в Сингапурском университете управления, отмечает «Интерфакс» . С 2010 года он работал в аппарате губернатора ЯНАО, с 2014 года был помощником губернатора. В январе 2016 года был назначен заместителем губернатора по экономике. Курировал департамент экономики, департамент госзаказа, а также молодежное правительство.

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