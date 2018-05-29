Россия и Индия договорились о поставках С-400 на $6 млрд

Россия планирует поставить Индии несколько полковых комплектов зенитно-ракетных комплексов С-400 на сумму не менее $6 млрд.Как пишет РБК со ссылкой на источники в Минобороны, Индии могут поставить четыре полковых комплекта С-400 и полк смешанного состава с боекомплектом и запчастями.
Стороны подписали меморандум о намерениях. Стоимость всего контракта составит $6,2 млрд.
Единственным «камнем преткновения» для заключения сделки остается риск попадания Индии под американские санкции из-за принятого Вашингтоном в августе 2017 года федерального закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Согласно закону, против стран, проводящих крупные сделки с оборонными предприятиями России, могут быть введены санкции.
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