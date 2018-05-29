Перестрелку в бельгийском Льеже классифицировали как теракт

Прокуратура классифицировала перестрелку в бельгийском городе Льеж как теракт. Личность напавшего на полицейских и прохожих установлена.
О том, что расследование дела о перестрелке в Льеже идет по антитеррористической статье, сообщил на пресс-конференции бургомистр города Вилли Демейер, передает ТАСС. По данным агентства, в Льеж прибыли премьер королевства Шарль Мишель, министр юстиции Коэн Генс, а также глава МВД Ян Ямбон.
Издание Le Soir сообщает, что нападение произошло, когда полицейские решили проверить документы у мужчины. Заложница, которую захватил злоумышленник, не пострадала. Ранены 2 человека.
Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram
Читайте также:
Дмитрий Рогозин как зеркало ОПК
«Приоритет для Путина — сохранение баланса между кланами»
Друзьям Навального воли не дают