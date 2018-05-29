Перестрелку в бельгийском Льеже классифицировали как теракт

Прокуратура классифицировала перестрелку в бельгийском городе Льеж как теракт. Личность напавшего на полицейских и прохожих установлена.

О том, что расследование дела о перестрелке в Льеже идет по антитеррористической статье, сообщил на пресс-конференции бургомистр города Вилли Демейер, передает ТАСС. По данным агентства, в Льеж прибыли премьер королевства Шарль Мишель, министр юстиции Коэн Генс, а также глава МВД Ян Ямбон.

Как сообщает телеканал RTBF, нападавший — 36-летний Бенжамен Эрман, уроженец города Рошфор, который еще 2 дня назад сидел в тюрьме за «классическое мелкое преступление». Мужчина напал на полицейских в кафе, завладел оружием одной из них и открыл огонь. Погибли оба стража порядка и водитель проезжавшей мимо машины. После этого мужчина взял в заложницы женщину, которая стояла неподалеку на входе в лицей. Полицейским удалось его застрелить. На пресс-конференции прокурор заявил, что дело будут расследовать федеральные структуры.

Издание Le Soir сообщает, что нападение произошло, когда полицейские решили проверить документы у мужчины. Заложница, которую захватил злоумышленник, не пострадала. Ранены 2 человека.





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