Израиль и сектор Газа обменялись ракетными ударами

Утром 29 мая из сектора Газа по территории Израиля запустили 28 ракет и минометных снарядов. В сообщении Армии обороны Израиля в Twitter говорится о «шквале ракет».

В сообщении ЦАХАЛ отмечается, что сирены воздушной тревоги сработали трижды с начала дня. Большую часть ракет перехватила система ПВО «Железный купол». По данным военных, специальных инструкций для жителей районов, прилегающих к сектору Газа, нет. Людям следует выполнять распоряжения службы Тыла.

По данным официального представителя израильского МИДа Эммануэля Нахшона, одна из ракет разорвалась на территории детского сада. В его сообщении в Twitter говорится, что детей на территории в это время не было.

«Запуск ракет…демонстрирует серьезную угрозу, которую представляет собой движение ХАМАС для гражданского населения Израиля», — написал Нахшон. Он добавил, что Израиль не будет мириться с этой угрозой.

The Jerusalem Post сообщает, что пострадавших в результате налета не было, также в публикации говорится о том, что Израиль уже нанес ответные удары по сектору Газа. Военные в Twitter подтвердили эту информацию.





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