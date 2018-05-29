Израиль и сектор Газа обменялись ракетными ударами

Утром 29 мая из сектора Газа по территории Израиля запустили 28 ракет и минометных снарядов. В сообщении Армии обороны Израиля в Twitter говорится о «шквале ракет».
В сообщении ЦАХАЛ отмечается, что сирены воздушной тревоги сработали трижды с начала дня. Большую часть ракет перехватила система ПВО «Железный купол». По данным военных, специальных инструкций для жителей районов, прилегающих к сектору Газа, нет. Людям следует выполнять распоряжения службы Тыла.
«Запуск ракет…демонстрирует серьезную угрозу, которую представляет собой движение ХАМАС для гражданского населения Израиля», — написал Нахшон. Он добавил, что Израиль не будет мириться с этой угрозой.
The Jerusalem Post сообщает, что пострадавших в результате налета не было, также в публикации говорится о том, что Израиль уже нанес ответные удары по сектору Газа. Военные в Twitter подтвердили эту информацию.
Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram
Читайте также:
Дмитрий Рогозин как зеркало ОПК
«Приоритет для Путина — сохранение баланса между кланами»
Друзьям Навального воли не дают