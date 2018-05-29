ЕСПЧ присудил компенсацию фигуранту «болотного дела»

Европейский суд по правам человека вынес решение по делу Леонида Козявина, осужденного за участие в протестах на Болотной площади в Москве в 2012 году. Активисту присудили 7,5 тысяч € компенсации от властей России.

Леонид Козявин получит компенсацию за то, что в зале суда его содержали за решеткой. Об этом «Интерфаксу» сообщил адвокат активиста Дмитрий Аграновский. По его словам, ЕСПЧ посчитал, что пребывание обвиняемого в так называемой «клетке» нарушает ст. 3 Конвенции о защите прав человека, в которой говорится, что никто не должен подвергаться пыткам и унижающему достоинство обращению.

Леонид Козявин — житель Кирова, он является актером и журналистом. Активиста задержали 5 сентября 2012 года из-за его участия в протестах на Болотной площади в Москве. В декабре 2013 года его амнистировали, несмотря на то, что активист так и не признал свою вину.





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