ЕСПЧ присудил компенсацию фигуранту «болотного дела»

Европейский суд по правам человека вынес решение по делу Леонида Козявина, осужденного за участие в протестах на Болотной площади в Москве в 2012 году. Активисту присудили 7,5 тысяч € компенсации от властей России.
Леонид Козявин получит компенсацию за то, что в зале суда его содержали за решеткой. Об этом «Интерфаксу» сообщил адвокат активиста Дмитрий Аграновский. По его словам, ЕСПЧ посчитал, что пребывание обвиняемого в так называемой «клетке» нарушает ст. 3 Конвенции о защите прав человека, в которой говорится, что никто не должен подвергаться пыткам и унижающему достоинство обращению.
Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram
Читайте также:
Дмитрий Рогозин как зеркало ОПК
«Приоритет для Путина — сохранение баланса между кланами»
Друзьям Навального воли не дают