СК предложил «упразднить анонимность» в интернете

Следственный комитет РФ предложил новые меры для борьбы с суицидами несовершеннолетних и нападениями в школах. В ведомстве предлагают регистрировать россиян в сети только через портал госуслуг и ограничить публикации в СМИ о происшествиях с подростками.

Об этом рассказал в своем докладе сотрудник Главного управления криминалистики СК РФ Сергей Коротких на дискуссионной площадке «Право ребенка на безопасность», передает РБК.

Так, по словам сотрудника СК, в России растет количество самоубийств и попыток суицида среди несовершеннолетних. Все больше попыток суицида у подростков происходит под влиянием публикаций в СМИ и «групп смерти» в соцсетях. В 2017 году 287 «потерпевших» были зарегистрированы в таких сообществах. На телах 74 погибших подростков находили «символы и аббревиатуры, характерные для суицидальной тематики», в том числе татуировки «дельфинов, бабочек, китов, единорогов, медуз». Выросло и количество нападений в школах, при этом в докладе отмечается, что «практически все нападавшие были зарегистрированы в социальной сети «ВКонтакте» и увлечены тематикой массовых убийств». СМИ, как утверждается, возбуждают «искусственный интерес» и «подогревают» его. В докладе говорится, что после публикаций резко выросло количество подписчиков в группах типа «колумбайн».

Чтобы бороться с подростковыми суицидами и нападениями, предлагается «упразднить анонимность в российском сегменте интернета». То есть усложнить процедуру регистрации в соцсетях, при которой пользователь обязан был бы предоставлять документы для идентификации личности, а также «рассмотреть вопрос о возможности регистрации в сети интернет исключительно через портал госуслуг».

Также предлагается ввести жесткие ограничения на освещение этих тем журналистами и усилить работу школьных психологов.





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