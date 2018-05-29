СК предложил «упразднить анонимность» в интернете

Следственный комитет РФ предложил новые меры для борьбы с суицидами несовершеннолетних и нападениями в школах. В ведомстве предлагают регистрировать россиян в сети только через портал госуслуг и ограничить публикации в СМИ о происшествиях с подростками.
Об этом рассказал в своем докладе сотрудник Главного управления криминалистики СК РФ Сергей Коротких на дискуссионной площадке «Право ребенка на безопасность», передает РБК.
Чтобы бороться с подростковыми суицидами и нападениями, предлагается «упразднить анонимность в российском сегменте интернета». То есть усложнить процедуру регистрации в соцсетях, при которой пользователь обязан был бы предоставлять документы для идентификации личности, а также «рассмотреть вопрос о возможности регистрации в сети интернет исключительно через портал госуслуг».
Также предлагается ввести жесткие ограничения на освещение этих тем журналистами и усилить работу школьных психологов.
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