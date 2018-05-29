Тюменскую область возглавил Александр Моор

Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с Александром Моором, в ходе которой сообщил о решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора Тюменской области.

«В связи с досрочным прекращением полномочий губернатора Тюменской области Владимира Якушева <…> постановляю yазначить Моора Александра Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Тюменской области», — говорится в указе президента, размещенном на сайте Кремля.

Бывший глава региона Владимир Якушев перешел на работу в правительство России и занял пост главы Минстроя.

Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram

Читайте также:

Дмитрий Рогозин как зеркало ОПК

«Приоритет для Путина — сохранение баланса между кланами»

Друзьям Навального воли не дают

От фейка до Фэка

Сбитый Боинг: кто виноват