Тюменскую область возглавил Александр Моор

Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с Александром Моором, в ходе которой сообщил о решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора Тюменской области.
«В связи с досрочным прекращением полномочий губернатора Тюменской области Владимира Якушева <…> постановляю yазначить Моора Александра Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Тюменской области», — говорится в указе президента, размещенном на сайте Кремля.
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