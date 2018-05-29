Члены «банды ГТА» могут получить пожизненные сроки

Гособвинение просит приговорить членов «банды ГТА» к длительным срокам, от 25 лет колонии до пожизненного. Также, по словам прокурора, они должны выплатить штрафы.
Прения сторон по уголовному делу «банды ГТА» проходят сегодня в Московском областном суде, передает ТАСС. На скамье подсудимых Хазратхон Додохонов, Шерджон Кодиров, Анвар Улугмурадов, Умар Хасанов и Зафарджон Гулямов. Первым четырем прокурор просит назначить пожизненное заключение в колонии особого режима со штрафами 700-900 тыс. рублей, Гулямова предлагают отправить в колонию строгого режима на 25 лет со штрафом в 700 тыс. рублей.
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