Члены «банды ГТА» могут получить пожизненные сроки

Гособвинение просит приговорить членов «банды ГТА» к длительным срокам, от 25 лет колонии до пожизненного. Также, по словам прокурора, они должны выплатить штрафы.

Прения сторон по уголовному делу «банды ГТА» проходят сегодня в Московском областном суде, передает ТАСС. На скамье подсудимых Хазратхон Додохонов, Шерджон Кодиров, Анвар Улугмурадов, Умар Хасанов и Зафарджон Гулямов. Первым четырем прокурор просит назначить пожизненное заключение в колонии особого режима со штрафами 700-900 тыс. рублей, Гулямова предлагают отправить в колонию строгого режима на 25 лет со штрафом в 700 тыс. рублей.

The New Times

Участников «банды ГТА» обвиняют в серии убийств водителей на дорогах в 2012-2014 годах. Преступления были совершены в Москве, Подмосковье и Калужской области. Свое название банда получила по аналогии с игровыми заданиями в «Grand Theft Auto», сами они называли себя «джамаатом». Злоумышленники по ночам останавливали машины, разбрасывая на дорогах устройства для прокалывания шин или подходя к авто с просьбами о помощи, а затем расстреливали всех, кто находился в авто. В ноябре 2014 года один из предполагаемых лидеров банды, уроженец Киргизии Ибайдулло Субханов, был убит при задержании. По данным прокуратуры, в банду входили не менее 15 выходцев из стран Центральной Азии. В московском регионе они совершили 15 разбойных нападений, убив 17 человек.

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