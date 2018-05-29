НКО-иноагентам запретят участвовать в антикоррупционной экспертизе

Правительство России предлагает запретить участие в антикоррупционной экспертизе НКО-иноагентам. Законопроект уже внесен в Госдуму.
Согласно документу, запрет вводится для международных и иностранных организаций, а также некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, передает «Интерфакс». Также «не допускается участие в проведении независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов): граждан, имеющих неснятую или непогашенную судимость; граждан, уволенных в связи с утратой доверия».
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