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НКО-иноагентам запретят участвовать в антикоррупционной экспертизе

29.05.2018

Правительство России предлагает запретить участие в антикоррупционной экспертизе НКО-иноагентам. Законопроект уже внесен в Госдуму.

Согласно документу, запрет вводится для международных и иностранных организаций, а также некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, передает «Интерфакс». Также «не допускается участие в проведении независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов): граждан, имеющих неснятую или непогашенную судимость; граждан, уволенных в связи с утратой доверия».

«Недопущение возможности влияния указанных юридических лиц на социальные и политические институты российского общества рассматривается как один из приоритетов в деятельности органов государственной власти, направленных на защиту основ конституционного строя, нравственности, прав и законных интересов российских граждан, национальных интересов РФ, обороноспособности и безопасности государства и поддержание общественного порядка», — говорится в сопроводительных материалах.

Ранее независимую экспертизу законопроектов организовывали в Transparency International Russia.

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