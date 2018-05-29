В бельгийском Льеже произошла стрельба

3 человека погибли в результате стрельбы в бельгийском городе Льеж. Еще двое ранены.
Как сообщает портал газеты France Soir, неизвестный начал стрелять по людям в центре города в 10:30 по местному времени. Он попытался захватить женщину в заложницы и скрыться, но полиция сумела застрелить злоумышленника. По некоторым данным, мужчина кричал: «Аллах акбар».
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