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В бельгийском Льеже произошла стрельба

29.05.2018

3 человека погибли в результате стрельбы в бельгийском городе Льеж. Еще двое ранены.

Как сообщает портал газеты France Soir, неизвестный начал стрелять по людям в центре города в 10:30 по местному времени. Он попытался захватить женщину в заложницы и скрыться, но полиция сумела застрелить злоумышленника. По некоторым данным, мужчина кричал: «Аллах акбар».

Жертвами стрельбы стали двое полицейских и прохожий.


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