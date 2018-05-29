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Пропавший в Забайкалье вертолет найден

29.05.2018

Вертолет Ми-2, пропавший в Забайкалье, найден в лесу сгоревшим.

«Лесники обнаружили в лесистой местности в Кыринском районе пропавший вертолет ДОСААФ. Находившиеся на борту три человека предварительно не пострадали», — сказал источник «Интерфакса» в экстренных службах.

У вертолета в воздухе отказал двигатель. Он совершил жесткую посадку и загорелся. Однако экипажу удалось спастись, рассказали в оперативном штабе на месте ЧС.

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