Пропавший в Забайкалье вертолет найден

Вертолет Ми-2, пропавший в Забайкалье, найден в лесу сгоревшим.
«Лесники обнаружили в лесистой местности в Кыринском районе пропавший вертолет ДОСААФ. Находившиеся на борту три человека предварительно не пострадали», — сказал источник «Интерфакса» в экстренных службах.У вертолета в воздухе отказал двигатель. Он совершил жесткую посадку и загорелся. Однако экипажу удалось спастись, рассказали в оперативном штабе на месте ЧС.
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