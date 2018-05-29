Евгений Ройзман о смысле слов

Сижу в музее «Невьянская икона», заходит известный режиссер, давно уж эмигрировал, живет в Германии, путешествует. Говорит: «Удивила меня одна вещь! Гуляю по городу, захожу везде и смотрю, что на входе написано, и в большинстве случаев вижу: «Режим работы»! Не «время работы», не «часы», а именно «режим»! Как Вы думаете, с чем это связано?»



А мне, что думать-то? Я понимаю, с чем это связано. С тем и связано. Просто притерпелись уже, а свободному человеку глаз царапает. А вообще, в слове «режим» две составляющие: резать и жать.

Пошел провожать, а сам думаю, интересно, что там у меня-то в музее на вывеске? Вышел и с тревогой смотрю снаружи на вход. А там сказано: «Добро пожаловать. Ждем гостей каждый день с 11 утра до 8 вечера».

Уф-ф!...



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