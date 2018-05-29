Евгений Ройзман о смысле слов

Сижу в музее «Невьянская икона», заходит известный режиссер, давно уж эмигрировал, живет в Германии, путешествует. Говорит: «Удивила меня одна вещь! Гуляю по городу, захожу везде и смотрю, что на входе написано, и в большинстве случаев вижу: «Режим работы»! Не «время работы», не «часы», а именно «режим»! Как Вы думаете, с чем это связано?»
Пошел провожать, а сам думаю, интересно, что там у меня-то в музее на вывеске? Вышел и с тревогой смотрю снаружи на вход. А там сказано: «Добро пожаловать. Ждем гостей каждый день с 11 утра до 8 вечера».
Уф-ф!...