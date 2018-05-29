Дерипаска может расторгнуть соглашение акционеров «Русала»

Олег Дерипаска в ближайшее время собирается расторгнуть соглашение акционеров «Русала», что необходимо для вывода компании из-под санкций США.
Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на ряд источников. Издание отмечает, что En+ пока не предлагала миноритариям аннулировать акционерное соглашение и каких-либо предложений о реорганизации бизнеса на обсуждение не выносила. Разрыв соглашения – единственный выход из сложившейся ситуации и другой возможности спасти компанию Дерипаска не видит, сходятся во мнениях источники газеты.
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