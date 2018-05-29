Дерипаска может расторгнуть соглашение акционеров «Русала»

Олег Дерипаска в ближайшее время собирается расторгнуть соглашение акционеров «Русала», что необходимо для вывода компании из-под санкций США.

Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на ряд источников. Издание отмечает, что En+ пока не предлагала миноритариям аннулировать акционерное соглашение и каких-либо предложений о реорганизации бизнеса на обсуждение не выносила. Разрыв соглашения – единственный выход из сложившейся ситуации и другой возможности спасти компанию Дерипаска не видит, сходятся во мнениях источники газеты.

The New Times

Соглашение гласит, что En+ считается контролирующим акционером компании до тех пор, пока ее доля превышает 40% (сейчас — 48,1%). Соглашение между En+, Glencore и Sual Partners Виктора Вексельберга и Леонарда Блаватника было подписано при создании «Русала» в 2007 году. Тогда партнеры объединили свои активы в алюминиевой промышленности. Соглашение дает En+ право выдвигать половину кандидатов (кроме независимых) в совет директоров, включая его председателя, назначать гендиректора «Русала», предлагать двух независимых директоров. Миноритарные акционеры имеют право вето при голосовании по вопросам о сделках со связанными сторонами, о смене регистрации, делистинге, допэмиссии.

Читайте также:

Дмитрий Рогозин как зеркало ОПК

«Приоритет для Путина — сохранение баланса между кланами»

Друзьям Навального воли не дают

От фейка до Фэка

Сбитый Боинг: кто виноват