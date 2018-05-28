Роман Абрамович получил израильский паспорт

Роман Абрамович получил паспорт Израиля.
Как сообщает The Times of Israel со ссылкой на местные СМИ, личный самолет бизнесмена приземлился в аэропорту «Бен-Гурион» в Тель-Авиве. Он получил удостоверение личности гражданина Израиля.Британская виза Абрамовича истекла в прошлом месяце. Как отмечает The Times of Israel, он будет самым богатым человеком в Израиле.
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