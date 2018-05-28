Close

Роман Абрамович получил израильский паспорт

28.05.2018

Роман Абрамович получил паспорт Израиля. 

Как сообщает The Times of Israel со ссылкой на местные СМИ, личный самолет бизнесмена приземлился в аэропорту «Бен-Гурион» в Тель-Авиве. Он получил удостоверение личности гражданина Израиля.

Британская виза Абрамовича истекла в прошлом месяце. Как отмечает The Times of Israel, он будет самым богатым человеком в Израиле.

Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram

Читайте также:

Дмитрий Рогозин как зеркало ОПК 

«Приоритет для Путина — сохранение баланса между кланами» 

Друзьям Навального воли не дают 

От фейка до Фэка 

Сбитый Боинг: кто виноват 

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.