Роман Абрамович получил израильский паспорт

Роман Абрамович получил паспорт Израиля.

Как сообщает The Times of Israel со ссылкой на местные СМИ, личный самолет бизнесмена приземлился в аэропорту «Бен-Гурион» в Тель-Авиве. Он получил удостоверение личности гражданина Израиля.

The New Times

Британская виза Абрамовича истекла в прошлом месяце. Как отмечает The Times of Israel, он будет самым богатым человеком в Израиле.

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