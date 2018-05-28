Михаил Мень может занять пост полпреда в ЦФО

Бывший министр строительства РФ Михаил Мень может быть назначен новым полпредом президента в Центральном федеральном округе.

Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на источники. До последнего времени должность полпреда в ЦФО занимал бывший министр сельского хозяйства, экс-губернатор Воронежской области Алексей Гордеев. В новом правительстве он получил пост вице-премьера, курирующего сельское хозяйство. Мень до назначения в ноябре 2013 года министром строительства и ЖКХ работал губернатором Ивановской области. До назначения федеральным министром карьера Меня всегда была связана с регионами, расположенными в ЦФО: с 1999 по 2002 г. он был вице-губернатором Московской области, а затем, до 2005 г., — заместителем мэра Москвы Юрия Лужкова.

Работа Меня в регионах ЦФО могла иметь значение при выборе именно его кандидатом на пост полпреда, говорит близкий к Кремлю собеседник «Ведомостей».