Роскомнадзор потребовал от Apple прекратить распространение приложение Telegram

Роскомнадзор направил в компанию Apple письмо с требованием прекратить распространение на территории России размещенного в appStore приложения Telegram Messenger, а также рассылку его сервисных push-уведомлений для российских пользователей.
«Во избежание возможных действий Роскомнадзора по нарушению функционирования указанных выше сервисов Apple, Inc. просим вас в кратчайшие сроки проинформировать нас о дальнейших действиях Компании, направленных на решение данных проблемных вопросов», — говорится в письме.Таганский районный суда Москвы 13 апреля постановил ограничить работу мессенджера на территории РФ из-за отказа предоставить ФСБ ключи шифрования переписки пользователей.
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