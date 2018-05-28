Роскомнадзор потребовал от Apple прекратить распространение приложение Telegram

Роскомнадзор направил в компанию Apple письмо с требованием прекратить распространение на территории России размещенного в appStore приложения Telegram Messenger, а также рассылку его сервисных push-уведомлений для российских пользователей.

«Во избежание возможных действий Роскомнадзора по нарушению функционирования указанных выше сервисов Apple, Inc. просим вас в кратчайшие сроки проинформировать нас о дальнейших действиях Компании, направленных на решение данных проблемных вопросов», — говорится в письме.

The New Times

Таганский районный суда Москвы 13 апреля постановил ограничить работу мессенджера на территории РФ из-за отказа предоставить ФСБ ключи шифрования переписки пользователей.

Читайте также:

Дмитрий Рогозин как зеркало ОПК

«Приоритет для Путина — сохранение баланса между кланами»

Друзьям Навального воли не дают

От фейка до Фэка

Сбитый Боинг: кто виноват