Поврежденную картину «Иван Грозный и его сын Иван» после реставрации будут демонстрировать в спецкейсе

После реставрации картина Ильи Репина «Иван Грозный и его сын Иван» будет выставляться в залах Третьяковской галереи в специальном бронированном стеклянном кейсе.

Об этом, как передает «Интерфакс», рассказала директор галереи Зельфира Трегулова.

«Мы получили звонок от Сбербанка с готовностью поддержать реставрацию и обеспечение безопасного экспонирования этой работы по завершении длительной реставрации в залах Третьяковской галереи в специальном бронированном стеклянном кейсе», — сказала она.

Трегулова также сообщила, что будет настаивать, чтобы в ресторане при галерее перестали продавать алкоголь.

The New Times

В субботу полиция задержала мужчину, который металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины и повредил полотно. Ущерб от его действий оценивается более чем в 500 тыс. руб. Он рассказал, что приехал в музей специально посмотреть на картину, а перед нападением выпил водки в буфете.

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