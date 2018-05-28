Поврежденную картину «Иван Грозный и его сын Иван» после реставрации будут демонстрировать в спецкейсе

После реставрации картина Ильи Репина «Иван Грозный и его сын Иван» будет выставляться в залах Третьяковской галереи в специальном бронированном стеклянном кейсе.
Об этом, как передает «Интерфакс», рассказала директор галереи Зельфира Трегулова.
Трегулова также сообщила, что будет настаивать, чтобы в ресторане при галерее перестали продавать алкоголь.В субботу полиция задержала мужчину, который металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины и повредил полотно. Ущерб от его действий оценивается более чем в 500 тыс. руб. Он рассказал, что приехал в музей специально посмотреть на картину, а перед нападением выпил водки в буфете.
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