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Врио главы Якутии назначен Айсен Николаев

28.05.2018

Мэр Якутска Айсен Николаев назначен временно исполняющим обязанности Главы Республики Саха (Якутия).

Об этом ему на встрече сообщил президент РФ Владимир Путин, передает пресс-служба Кремля.

Николаев ранее работал министром финансов республики, возглавлял администрацию главы и правительства Якутии. В 2011 году был назначен первым вице-премьером республики. С 4 марта 2012 года — глава города Якутска.

Возглавляющий ранее республику Егор Борисов 28 мая сообщил о своей отставке по собственному желанию. 

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