Врио главы Якутии назначен Айсен Николаев

Мэр Якутска Айсен Николаев назначен временно исполняющим обязанности Главы Республики Саха (Якутия).Об этом ему на встрече сообщил президент РФ Владимир Путин, передает пресс-служба Кремля.
Николаев ранее работал министром финансов республики, возглавлял администрацию главы и правительства Якутии. В 2011 году был назначен первым вице-премьером республики. С 4 марта 2012 года — глава города Якутска.
Возглавляющий ранее республику Егор Борисов 28 мая сообщил о своей отставке по собственному желанию.
Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram
Читайте также:
Дмитрий Рогозин как зеркало ОПК
«Приоритет для Путина — сохранение баланса между кланами»
Друзьям Навального воли не дают